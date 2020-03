Nei giorni scorsi il caso riguardante la squalifica per doping di Sun Yang ha preso una svolta decisiva: il nuotatore cinese è stato squalificato per 8 anni per aver distrutto, a colpi di martello, la provetta di un controllo a sorpresa nel settembre 2018. I fan del nuotatore cinese non hanno preso bene la notizia decidendo di sfogare tutta la loro frustrazione su Mack Horton, uno dei principali detrattori di Sun Yang. Ai Mondiali di nuoto 2019, Horton si era rifiutato di salire sul podio dopo aver chiuso in seconda posizione i 400 sl proprio alle spalle di Sun Yang, da lui definito non rispettoso delle regole (dunque dopato).

I tifosi di Sun Yang hanno scritto frasi riprovevoli contro Horton che vanno dagli insulti verso la sua carriera, dalla medaglia d’oro che riceverà senza merito, passando per le offese personali e le minacce di morte verso lo stesso Horton e la madre.

