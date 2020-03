“Uno dei miei obiettivi è rimanere imbattuto per tutta la stagione. Sto scherzando, forse”. Il solito Novak Djokovic insomma. Il tennista serbo, parlando al cospetto dei giornalisti, ha lanciato una battuta che forse tanto battuta non era. In questo inizio di 2020 è stato uno schiacciasassi, capace di non perdere neanche un incontro giocato. La sua migliore striscia in carriera è ferma a 43 incontri vinti consecutivi, niente male davvero, ma Nole intende forse superare il suo personalissimo record.

“Penso che questo sia stato uno dei migliori inizi di stagione di tutta la mia carriera. Mi sento benissimo in campo. Questa è la superficie su cui ho raccolto maggior successo. Sono grato di giocare bene e di sentirmi a mio agio. Proverò a continuare in questa direzione. È troppo presto per fare calcoli, voglio concentrarmi partita dopo partita ed evitare di pensare troppo a questa striscia”. Ad Indian Wells sarà senza dubbi l’uomo da battere, anche se Nadal è parso anch’esso in forma ad Acapulco…

