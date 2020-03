Novak Djokovic sta continuando a macinare record anche in questa annata 2020, iniziata davvero col botto a suon di vittorie. Dopo il successo agli Australian Open, il tennista serbo ha vinto ieri anche il torneo di Dubai, superando in finale un avversario del calibro di Tsitsipas. Per l’occasione Nole aveva al seguito tutta la famiglia e nel post partita ha esultato in modo molto speciale, abbracciando i suoi due figli Tara e Stefan negli spogliatoi del centrale di Dubai. L’abbraccio tenero è stato fotografato e postato sui social proprio da Djokovic, il quale sa bene che i momenti indimenticabili nella carriera di un tennista sono proprio quelli condivisi con i propri cari.

