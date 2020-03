Kei Nishikori non è ancora pronto per giocare e salterà l’incontro di Coppa Davis tra il suo Giappone e l’Ecuador. La data del rientro è ancora un mistero per Nishikori, il quale non sa bene quando potrà rientrare in campo a causa del gomito che sembra dargli ancora fastidio.

“Il recupero sta andando bene, ma non è il momento di tornare. Il gomito è a posto, ma il mio fisico non è pronto. Sono fermo da tanto e devo ripartire quasi da zero. Spero di rientrare presto, spero a Miami alla fine del mese oppure per la stagione su terra rossa. Ma questa settimana no”. Queste le parole rilasciate da Nishikori al sito ufficiale della Coppa Davis, parole che lasciano presagire come il rientro non sia ancora imminente.

Valuta questo articolo