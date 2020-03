New Era Cap Co., brand internazionale di prodotti sportivi e lifestyle, festeggia i 100 anni di autenticità dei suoi cappellini dentro e fuori dal campo. Dalla creazione di cappellini alla moda in stile Gatsby negli anni ’20, all’invenzione del cappellino su misura 59FIFTY negli anni ’50, fino all’incoronazione della nostra nuova generazione di atleti professionisti negli anni ’90, molti di quelli che hanno raggiunto risultati straordinari e hanno cambiato la storia hanno indossato New Era. Il centesimo anniversario di New Era intende celebrare questi momenti storici e illuminare il futuro del brand attraverso prodotti speciali, iniziative marketing, esposizioni e contenuti digitali.

“In qualità di titolare di quarta generazione è un grande onore festeggiare i 100 anni di New Era Cap e del patrimonio creato dal mio grande nonno Ehrhardt Koch. Dopo gli umili inizi a Buffalo, che ancora definiamo con orgoglio la nostra sede centrale, la società si è trasformata da piccola azienda di cappelli a brand di lifestyle internazionale che produce abbigliamento e accessori”, ha dichiarato Chris Koch, Presidente e CEO di New Era Cap. “Siamo molto orgogliosi della nostra tradizione e siamo pronti ad affrontare con entusiasmo i prossimi 100 anni”.

Quest’anno, in occasione del centenario, New Era lancerà alcune collezioni speciali, con nuovi design, collaborazioni e rivisitazioni dei cappellini e dei capi di abbigliamento classici. Le collezioni celebreranno anche il futuro di New Era attraverso partnership internazionali con brand di moda leggendari tra cui Helmut Lang, Yohji Yamamoto, Levi’s e Havaianas; il visual artist Daniel Arsham; il brand di mobili contemporanei Modernica; il brand di orologi Casio G-SHOCK, oltre che con il primo prodotto di economia circolare del brand con Pentatonic. Quest’anno, in occasione del centenario, New Era lancerà alcune collezioni speciali, con nuovi design, collaborazioni e rivisitazioni dei cappellini e dei capi di abbigliamento classici. Le collezioni celebreranno anche il futuro di New Era attraverso partnership internazionali con brand di moda leggendari tra cui Helmut Lang, Yohji Yamamoto, Levi’s e Havaianas; il visual artist Daniel Arsham; il brand di mobili contemporanei Modernica; il brand di orologi Casio G-SHOCK, oltre che con il primo prodotto di economia circolare del brand con Pentatonic.

