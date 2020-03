Annunciati nella giornata di oggi i CoSIDA Academic All-America Basketball Team per i college di NCAA Division I, tra cui anche Texas Tech. CoSIDA (College Sports Information Directors of America) ogni anno seleziona e inserisce in questi team i migliori studenti-giocatori, premiandoli per le loro prestazioni sia in campo che in classe. Davide Moretti, dopo essere stato inserito nelle settimane passate nell’All-District Team, in occasione dell’annuncio dei team su scala nazionale, è stato inserito nell’Academic All-America Basketball Third Team, con una media voti di 3.68. Un altro importante riconoscimento academico, dopo quelli già ricevuti in questi giorni sia in merito alle prestazioni scolastiche che cestistiche.

