L’NBA si prepara a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, inviando a tutte le squadre della Lega un vademecum da rispettare per proteggersi dal rischio di contagio.

I giocatori, secondo le disposizioni ricevute, dovranno evitare di ‘dare il cinque’ ai tifosi, oltre che firmare autografi e prendere in mano oggetti come penne, pennarelli, palloni e maglie dai propri supporters. Il memorandum è stato recapitato a tutte le franchigie, specificando come tutte debbano osservarlo. Già prima di questi consigli, il play di Portland CJ McCollum aveva reso noto che non avrebbe più firmato autografi a causa del Coronavirus.

