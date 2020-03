Le NBA Sundays regalano oggi un big match da urlo, il derby di Los Angeles tra Clippers e Lakers, una partita emozionante e piena di colpi di scena. Il successo se lo prendono i giallo-viola che, grazie alla solita mostruosa prestazione di LeBron James, centrano la quarta vittoria consecutiva. Il ‘Prescelto‘ mette a referto 28 punti, la maggior parte pesantissimi, utili dunque a fissare il punteggio finale sul 112-103 per i Lakers, che allungano in testa alla classifica proprio sui cugini.

Serata magica anche per i Pelicans, che non lasciano scampo a Minnesota, costretta ad arrendersi con il risultato di 107-120. New Orleans sorride grazie alla coppia Holiday-Williamson, che piazzano ben 60 punti in due, ovvero la metà del bottino totale. Ottima anche la prestazione di Nicolò Melli, autore di 11 punti e 4 rimbalzi. Nell’ultimo match di giornata, vittoria di misura per i Brooklyn Nets, che superano di misura i Chicago Bulls con il punteggio di 110-107.

