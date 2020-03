La notizia della positività al Coronavirus di quattro giocatori dei Nets, compreso Kevin Durant, ha messo in apprensione anche i Los Angeles Lakers, ultima franchigia ad affrontare la squadra di Brooklyn.

Nuova riunione dunque in conference call tra il club e i propri giocatori che, dopo aver ricevuto il divieto di allenarsi sul campo di ‘El Segundo’, questa volta dovranno chiudersi dentro casa per un periodo di auto-isolamento di 14 giorni. Nella giornata di mercoledì poi verranno effettuati i tamponi per valutare eventuali contagi, a cui verrà sottoposto anche LeBron James, in campo contro i Nets lo scorso 11 marzo.

Valuta questo articolo