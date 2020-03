Attraverso un messaggio social uscito in contemporanea sui profili del compianto Kobe Bryant e della moglie Vanessa Bryant, è stata annunciata l’uscia di ‘The Wizenard Series‘, serie tv tratta dal libro creato da Kobe Bryant e scritto da Wesley King. Il romanzo fonde basket e magia, grazie ai consigli di un’esperta del genere come J.K. Rowling, creatrice di Harry Potter. La storia tratta delle vicende di Rolabi Wizenard, personaggio che riprende i tratti di Kobe Bryant. L’uomo è un allenatore che attraverso il basket cerca di far emergere dal buio della periferica ‘The Bottom‘ (ispirata al quartiere di Philadelphia dov’è cresciuto Kobe Bryant) i giovani talenti.

