Nelle ultime ore stanno circolando diverse voci in merito alle ipotesi fatte dal mondo NBA per il ritorno in campo dopo lo stop a causa del Coronavirus. Ancora non è chiaro quando si potrà tornare alla normalità, ma è chiaro che il commissioner della lega Adam Silver stia pianificando il futuro per poter dare un seguito alla stagione 19/20.

La più accreditata tra le tante ipotesi venute fuori, è quella di un riavvio della stagione nei mesi estivi, dopo qualche settimana di allenamenti a seguito del lungo stop. Ovviamente ancora nessuna data programmata, ma lo svolgere i playoff in estate, con le Finals ad agosto inevitabilmente provocherebbe uno slittamento della prossima stagione sportiva, che potrebbe invece ripartire a Natale, con un Christmas Day dal sapore davvero speciale. Più che idee concrete al momento le definiremmo speranze, in questo scenario bisogna capire anche come si evolverà la questione Olimpiadi, con gli USA che dovrebbero presentare una squadra a Tokyo, cosa potrebbe accadere in caso di accavallamento con la stagione NBA?

