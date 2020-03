Luka Doncic non smette di stupire. Il playmaker sloveno mette a segno la sua 22ª tripla doppia con la maglia dei Mavericks ed entra nella storia della franchigia texana. Doncic, grazie ai 30 punti, 17 rimbalzi e 10 assist siglati nel successo contro i Pelicans di Zion Williamson, ha infatti battuto il recordo di Jason Kidd, fermo a 22 triple doppie. Quel che rende il dato più clamoroso è il lasso di tempo che divide i due record: Kidd ha avuto bisogno di 8 stagioni non consecutive per raggiungere tale cifra, Doncic soltanto 1 e mezza.

Valuta questo articolo