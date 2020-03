Dopo essersi allenato per diverse settimane con gli Oklahoma City Blue, LiAngelo Ball è pronto a fare il suo esordio in G-League. La notizia è stata confermata da ESPN che ha dato per certa la presenza del fratello di Lonzo e LaMelo Ball per le ultime partite rimanenti del campionato. LiAngelo Ball ha militato in passato nei Los Angeles Ballers, squadra della Junior Basketball Association fondata dal padre LaVar e nel BC Vytautas, squadra della massima serie lituana. Nel 2018 ha provato a rendersi eleggibile per il Draft NBA ma non è stato selezionato da alcuna squadra.

