LeBron James sta disputando una stagione incredibile. Il numero 23 sta guidando i Los Angeles Lakers in vetta alla Western Conference mantenendo una media di 25.4 punti, 7.8 rimbalzi e 10.7 assist che gli consentono di risultare fra i candidati al premio di MVP della regular season. Pur avendo ottenuto tale riconoscimento per 4 volte (l’ultima nel 2013 con gli Heat), LeBron James non sembra dargli peso. L’obiettivo del ‘Re’ è quello di diventare il miglior giocatore… di sempre: “non ho mai lavorato per vincere il titolo di MVP, non è ciò che mi motiva a dare il massimo. Quello che mi interessa di più è essere il miglior giocatore al mondo. Diventare il miglior giocatore NBA di sempre è ciò che mi motiva maggiormente: questo mi ha permesso in passato di vincere questo titolo“.

