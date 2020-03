E’ stato un venerdì notte ricco di gare nella NBA, con diversi scontri importanti in chiave playoff. Il più atteso è stato senz’altro quello tra Lakers e Milwaukee, vinto da LeBron James e soci 113-103, con 37 punti del King e 30 del suo compagno di merende Davis.

Brooklyn ha domato gli Spurs di Belinelli, ancora relegato in panchina, col punteggio di 139-120, bene invece i Thunder del solito solido Gallinari da 22 punti in 28 minuti i utilizzo. L’altro azzurro Niccolò Melli ha ben figurato nel successo di New Orleans su Miami 104-110. Di seguito tutti i risultati della notte NBA, da segnalare la caduta di Boston contro Utah.

