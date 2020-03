Nick Kyrgios è un grande appassionato di NBA. Il tennista spesso e volentieri commenta su Twitter gli incontri della notte americana e lo ha fatto anche oggi, data nella quale i Boston Celtics hanno perso un po’ a sorpresa contro i Nets 129-120. Una sconfitta all’interno della quale c’è stata una prestazione che non è passata inosservata agli occhi di Kyrgios, il quale ha attaccato duramente Marcus Smart: “primo quintetto difensivo e poi LeVert fa 50 punti“. In realtà ne ha segnati ben 51, ma è un po’ riduttivo dare tutta la colpa al povero Smart, il quale in verità è un gran difensore al di là della singola serata.

