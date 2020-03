Il derby di Los Angeles va, per la prima volta in stagione, ai Lakers. Dopo due ko consecutivi, LeBron e compagni si aggiudicano la stracittadina al vertice dell’Ovest che consolida la prima posizione dei gialloviola. Una vittoria arrivata in successione dopo quella sui Bucks, leader della Eastern Conference, giusto per zittire chi dubitava del reale valore dei Lakers contro le grandi. Lo spiega JaVale McGee nel post gara: “è stato davvero importante, giusto per zittire chi dubitava di noi. I Lakers sono la miglior squadra al mondo, adesso. È stato molto incoraggiante vedere i ragazzi giocare a questo livello contro due delle migliori squadre della lega”.

