Jason Tatum è uno dei cestisti NBA maggiormente in crescita in questa stagione fermata dal Coronavirus. Ormai si parla dell’esterno di Boston come una certezza e non più come una sorpresa. Tatum ha preso per mano la squadra assieme a Kemba Walker, trovando il bandolo della matassa proprio a ridosso della sosta per la quarantena forzata. In attesa di conoscere il futuro in merito alla stagione 19/20, il cestista si è dilettato su Twitter in un gioco abbastanza comune, vale a dire quello di scegliere il proprio quintetto ideale nella storia della NBA. LeBron James, Kobe Bryant, Magic Johnson, Michael Jordan e Kareem Abdul-Jabbar, queste le scelte di Tatum, scelte che hanno una particolarità: 4 giocatori su 5 hanno una chiara connessione con i Lakers, tutti tranne Michael Jordan. Non sarà mica che Tatum sia particolarmente attirato dalla maglia gialloviola?

