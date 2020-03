La quarantena da Coronavirus può essere molto noiosa, ma a quanto pare Jamal Murray si sta divertendo parecchio. Nel profilo Instagram del cestista dei Denver Nuggets è spuntato un filmato decisamente differente da quelli che pubblica di solito. Il video riprende una ragazza bionda, che tanti fan hanno associato a Harper Hempel, fidanzata del giocatore, intenta a… beh ve lo lasciamo scoprire da soli!

Murray ha subito eliminato il post, scusandosi con i follower e parlando di un attacco hacker. In molti però non hanno creduto alla versione del giocatore, pensando che il video porno sia stato caricato per errore.

