Dalla salute fisica e dal talento di Giannis Antetokounmpo passerà la postseason dei Bucks. Avere o meno, in buone condizioni, la propria stella, fa tutta la differenza del mondo per Milwaukee che sogna l’approdo alle Finals NBA. Per questo motivo l’infortunio occorso a ‘The Greak Freak’ contro i Lakers non ha fatto dormire sonni tranquilli ai tifosi dei Bucks. Quest’oggi il cestista greco si è sottoposto ad alcuni esami medici per conoscere più approfonditamente il problema al ginocchio che, fortunatamente, si è rivelato essere solo una lieve distorsione alla capsula articolare. Antetokounmpo verrà rivalutato nei prossimi giorni, ma i Bucks potrebbe anche decidere di impiegarlo con il contagocce, o addirittura tenerlo a riposo in vista della postseason, complice l’aver archiviato con largo anticipo un posto nei Playoff.

Valuta questo articolo