Assente da fine ottobre, da quando si procurò una frattura alla mano a causa di un fallo di Aaron Baynes, Stephen Curry tornerà finalmente in campo questa notte contro i Toronto Raptors. Il recupero dall’infortunio ha seguito il suo corso senza intoppi, facilitato dalla possibilità di non forzarne il rientro a causa della stagione degli Warriors, già naufragata da tempo. Il rientro di Curry sarà molto importante in ottica estiva: il playmaker americano sfrutterà infatti le ultime gare per prepararsi in vista della probabile convocazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con il Team USA.

Valuta questo articolo