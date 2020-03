Il Coronavirus sta avendo conseguenze devastanti anche sull’NBA: dopo il primo caso di positività di un giocatore è stato deciso di sospendere a tempo indeterminato la regular season.

E’ Rudy Gobert il cestista risultato positivo al COVID-19: il francese si è sottoposto al tampone dopo aver manifestato sintomi influenzali e problemi respiratori, ma sta bene. Un brutto scherzo del destino per il giocatore francese, che solo pochi giorni fa in conferenza stampa scherzava proprio sul Coronavirus, toccando tutti i microfoni per mostrare il suo scetticismo sul contagio.

Rudy Gobert lunedì con scherno toccava tutti i microfoni per mostrare quanto poco fosse spaventato dal #coronavirus – adesso è in isolamento perché trovato positivo. Auguri. #coronavirusitalia pic.twitter.com/gyvk0IvoYU — Leo (@leob1one) March 12, 2020

