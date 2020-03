Durante la quarantena si possono scoprire diverse cose sui propri partner che possono migliorare o peggiorare le relazioni di ognuno. Giannis Antetokounmpo ad esempio, è venuto a conoscenza della squadra tifata dalla propria ragazza… e la risposta non è stata così scontata. Nel corso di una diretta Instagram, un fan a chiesto a Mariah Riddlesprigger che squadra tifasse e la ragazza ha spiegato che da bambina tifava per i Lakers. Antetokounmpo, aspettandosi ovviamente ‘Milwaukee Bucks’ come risposta, è rimasto incredulo. Mariah ha poi specificato di tifare la franchigia gialloviola perchè fan di Kobe Bryant, aspetto che ha tranquillizzato anche Giannis: “ok, se è così te lo concedo!“.

Valuta questo articolo