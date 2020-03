Charles Barkley e Draymond Green hanno un carattere piuttosto forte e uno scambio di vedute fra i due potrebbe risultate alquanto acceso. Barkley, svestiti i panni da giocatore, si è dedicato con passione al ruolo di opinionista e spesso le sue parole sono poco lusinghiere nei confronti dei giocatori NBA. Nei giorni scorsi, parlando di Draymond Green, ha usato il termine ‘singola doppia‘, a sottolineare come i numeri del cestista degli Warriors siano al di sotto delle aspettative.

In conferenza stampa, Draymond Green gli ha risposto per le rime: “che la smetta altrimenti gli rubo il posto di lavoro. Perché lo so fare anche io. Non ha guadagnato abbastanza soldi giocando, quindi ha bisogno di quel lavoro. Poi non può neanche parlare di pallacanestro con me. Non è abbastanza intelligente, non è qualificato. Non puoi sederti a questo tavolo se non hai anelli“.

