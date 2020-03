Giannis Antetokounmpo punta al back to back nella corsa al titolo MVP. Dopo il successo della passata stagione, arrivato al fotofinish su James Harden, questa volta c’è un altro ‘James’ sulla sua strada: LeBron James. Il numero 23 dei Lakers sembra un uomo in missione, pronto a guidare i Lakers prima in vetta alla Conference, poi verso le Finals e infine a raggiungere l’anello.

Uno degli endorsement più importanti fatti nei confronti di LeBron James per la corsa al titolo MVP, arriva dal compagno di squadra Anthony Davis che ai microfoni di Yahoo Sports ha dichiarato: “a 35 anni, quello che sta facendo è semplicemente incredibile. Non manco di rispetto a Giannis, che sta avendo un’altra annata pazzesca a Milwaukee ma se pensi a quello che significa MVP… è Bron. Basta guardare i nostri numeri quando non è in campo. È lui l’MVP”.

