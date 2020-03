Capitani delle due squadre che si sono giocati il successo all’All-Star Game, avversari in campo nelle due squadre che dominano le rispettive Conference e potrebbero affrontarsi nelle Finals NBA: Giannis Antetokounmpo e LeBron James sono due delle superstar più importanti dell’NBA. Fra i due c’è grande stima reciproca, lo spiega Antetokounmpo sottolineando come LeBron James continui a dominare nonostante i 35 anni: “LeBron è fantastico, ha 35 anni e gioca ancora ad un livello altissimo. È un esempio per tutti noi. Molte volte pensiamo di ritirarci intorno ai 35 anni, ma vedere lui che a questa età è ancora nei top 3 al mondo ti fa venire voglia di diventare come lui. Vorrei riuscire ad arrivare dov’è arrivato lui un giorno, quindi devo continuare a prendermi cura del mio corpo, mangiare nel modo giusto, essere in salute e, come ho detto, seguire l’esempio che lui sta dando“.

