In quarantena come il resto dei giocatori, visto lo stop all’NBA causato dal Coronavirus, Giannis Antetokounmpo, si dedica ai fan rispondendo alle loro domande attraverso le dirette social. Il cestista dei Milwaukee Bucks ha risposto alla domanda di un follower riguardante chi fosse l’avversario più difficile da marcare, indicando James Harden. Un importante attestato di stime verso un giocatore con il quale, in passato, ci sono stati diversi battibecchi verbali causati dalla rivalità per la corsa all’MVP della regular season 2019, vinto proprio da Antetokounmpo.

