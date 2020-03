“Il Superfan con la barba è il più fastidioso di tutti perché parla sempre di stronzate mentre siamo impegnati a giocare”. Rispondendo ad un Q&A social Giannis Antetokoumpo ha indicato proprio il simpatico Nav Bhatia, storico fan che non ha mai perso una partita casalinga dei Toronto Raptors, come il ‘tifoso più’ fastidioso mai incontrato in carriera.

La risposta di Nav Bathia non è tardata ad arrivare via Twitter: “ahahah Giannis ti voglio bene come ne voglio alla mia famiglia prima e dopo la partita, ma durante quei 48 minuti devo fare tutto il possibile per aiutare i miei ragazzi a spuntarla! Devi sapere che quando vieni a Toronto riceverai un paio di mosse da Drake e poi ti toccherà il Superfan. Ceniamo insieme la prossima volta #staysafe”.

