Un inizio non proprio esaltante, seguito da una netta ripresa che ha portato il Napoli a vincere cinque delle ultime sei gare.

In mezzo anche i successi in Coppa Italia con Lazio e Inter, che hanno avvicinato gli azzurri alla finale, oltre al pari con il Barcellona in Champions League nell’andata degli ottavi. Risultati importanti, che hanno spinto oggi Aurelio De Laurentiis a incontrare Rino Gattuso oggi a Castel Volturno per parlare di futuro. La volontà di entrambi è quella di proseguire insieme, oggi si è parlato del momento della squadra e della situazione rinnovi, mentre nel prossimo colloquio si analizzerà l’aspetto contrattuale in termini di durata e ingaggio. Primo confronto dunque positivo tra DeLa e Gattuso, pronti adesso a rivedersi per ‘confermare’ il proprio matrimonio.

