L’emergenza Coronavirus non si attenua, il mondo intero fa i conti con questa terribile pandemia, riuscita a fermare anche lo sport in generale.

Sulla questione si è soffermato Gennaro Gattuso che, ai microfoni di Record, ha espresso il proprio personale punto di vista su quanto sta accadendo: “stiamo vivendo qualcosa di strano, che cambia la nostra vita e la nostra routine. Mentalmente è molto difficile. È impossibile uscire la sera o andare al ristorante. Le scuole e gli altri servizi sono chiusi, il Governo ha chiuso tutto e le persone non possono uscire di casa. Siamo tutti della stessa carne, dello stesso sangue. C’era un comico italiano, Totò, che diceva qualcosa come ‘possiamo essere nobili o senzatetto, ma alla fine finiamo tutti sotto la stessa terra’. Un po’ quello che sta succedendo qui. Questo è un virus silenzioso, molti sono infetti e non lo sanno”.

Valuta questo articolo