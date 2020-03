“Ciao a tutti! Eccomi di nuovo… oggi è anche tempo di cucinare per me e mia moglie… Spero che stiate tutti bene ed a casa a prendervi cura di voi stessi. Forza e coraggio“. Rafa Nadal più social che mai in questo periodo anomalo a causa della quarantena da Coronavirus. Il fenomeno spagnolo si è dilettato in cucina, mettendosi ai fornelli per preparare un risotto alla moglie Xisca Perelló. Non sappiamo se il risultato sia stato ottimo come le sue prestazioni in campo. Di certo è stato eccellente il messaggio che Rafa ha voluto mandare: godiamoci lo stare in famiglia assieme ai nostri cari in questo momento nel quale è meglio non uscire a causa del Coronavirus.

