Questa mattina le immagini di Andy Murray durante un allenamento hanno fatto il giro del mondo, lasciando presagire un rientro vicino per il tennista scozzese. La madre del tennista però, ci ha tenuto a far chiarezza, il rientro non sembra essere imminente. Ecco le parole della signora Judy:

“Non lo sappiamo quando rientrerà – le parole riportate da TennisWorld -. Mi spiace dirlo, ma questa è l’unica risposta che sono in grado di dare in questo momento. Non sappiamo come reagirà alla riabilitazione e nemmeno quale sarà la migliore scelta da prendere successivamente. Dopo un infortunio, ricominci semplicemente ad allenarti. Fai le cose con calma, poi vedi come vanno le cose e solo in quel momento pensi a riprogrammare il tutto. Non puoi pensare di giocare subito cinque set agli Australian Open, è semplice. Sono sicuro che Andy non brucerà le tappe e che si prenderà cura di se stesso nella migliore delle maniere. Sarà l’ennesima sfida della sua carriera”. Dunque ancora ci sarà da attendere per vedere Andy Murray in campo…

