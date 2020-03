Il mondo del tennis è costellato da rivalità, tifosi delle varie ‘fazioni’ ed anche odio sportivo verso uno o l’altro tennista. Tutti noi però, negli ultimi anni, abbiamo maturato una forma d’affetto nei confronti di Andy Murray. L’ex numero 1 al mondo è stato molto sfortunato durante la sua carriera, costellata da gravi infortuni, ma non ha mai mollato ed anche in questi ultimi mesi sta facendo di tutto per rientrare nel tour. L’account Twitter dell’ATP ha infatti pubblicato un video nel quale il tennista scozzese si allena a buon ritmo, anche se non è ancora chiara quale potrebbe essere la data del rientro in campo in un match ufficiale. Una cosa è certa, Murray sta lavorando per regalarsi un’ultima fetta di carriera, da grande lottatore qual è. Ecco il video pubblicato nelle scorse ore, Andy si allena sul cemento, non sarà mica già pronto per i Master1000 americani?

