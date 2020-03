Si è disputata pochi giorni fa la prima sfida virtuale di MotoGp: Alex Marquez si è aggiudicato la prima MotoGp Virtual Race, ma in attesa di sapere quando terminerà l’emergenza coronavirus e, dunque, quando i piloti potranno finalmente tornare a sfidarsi in pista, è in programma una nuova Virtual Race.

La MotoGp ha annunciato che il 12 aprile si disputerà la Virtual Race 2: non è stato ancora comunicato quale sarà il circuito scelto, nè la line-up definitiva, ma secondo alcuni rumors sembra che la maggior parte dei piloti che hanno partecipato alla prima gara saranno confermati e potrebbe aggiungersi anche qualche uomo Ducati e della Red Bull KTM Factory Racing.

