In attesa di sapere quando i piloti della MotoGp potranno finalmente tornare a sfidarsi in pista, in sella alle loro moto, una volta terminata l’emergenza coronavirus, i campioni delle due ruote si sono sfidati oggi in una Virtual Race sul circuito del Mugello.

Tutti sintonizzati dalle loro case, dove stanno rispettando il periodo di quarantena forzato, i piloti si sono sfidati ai videogiochi. A trionfare è stato il giovane Alex Marquez, seguito da Bagnaia e Quartararo. Quinto posto invece per il campione del mondo di MotoGp Marc Marquez che si è comunque detto soddisfatto del risultato: “prima di tutto congratulazioni ad Alex per la vittoria. Sapevo che era molto veloce, perché giocavamo insieme, ma ha fatto un grande lavoro. Chiaramente avrei voluto fare meglio di quinto, ma il risultato non è stato così male e come squadra siamo andati bene. Devi avere uno stile diverso in questo tipo di gare e mi sono dovuto adattare. Mi sono divertito e sono felice che abbiamo potuto far qualcosa per i fan. Ora vogliamo tornare a battagliare in pista, perché significherà che il mondo starà affrontando una situazione migliore. Ma prima dobbiamo vincere la battaglia contro il Coronavirus. State tutti al sicuro“, queste le parole dello spagnolo della Honda al termine della gara.

