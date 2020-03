L’emergenza Coronavirus continua a falcidiare il calendario di MotoGp, dopo le prime tre gare ecco saltare anche la quarta, con il Gran Premio d’Argentina che è stato ufficialmente rinviato. La gara verrà recuperata nel week-end del 20-22 novembre, con lo spostamento dell’appuntamento di Valencia al fine settimana successivo.

Questa la nota ufficiale diramata nel pomeriggio: ‘La FIM, l’IRTA e la Dorna Sports si rammaricano di annunciare il rinvio del Gran Premio Motul de la Republica Argentina, che si sarebbe dovuto svolgere dal 17 al 19 aprile. A causa dell’attuale epidemia di coronavirus, l’evento è stato riprogrammato per la fine della stagione e ora si svolgerà dal 20 al 22 novembre. Il Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana si terrà quindi dal 27 al 29 novembre. Il Red Bull Grand Prix of the Americas mantiene la sua nuova data dal 13 al 15 novembre, una settimana prima della riprogrammazione del Gran Premio Motul de la Republica Argentina. A seguito di questi cambi di programma, la stagione delle classi MotoGP ™ 2020 inizierà ora con il Gran Premio Red Bull de España al Circuito de Jerez-Angel Nieto dal 1 al 3 maggio 2020. Le date dei test Moto2 ™ e Moto3 ™ a Valencia e dei test MotoGP ™ a Jerez alla fine dell’anno saranno decise una volta iniziata la stagione‘.

Valuta questo articolo