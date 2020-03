Durante l’emergenza Coronavirus e la quarantena forzata, non mancherà il divertimento a due ruote. Il mondo dello sport sta cercando di ingegnarsi per intrattenere tutti i fan in attesa di poter tornare a vivere emozioni incredibili con gare, partite e tanto altro.

Non è ancora chiaro quando la stagione 2020 di MotoGp potrà iniziare, ma domenica 29 marzo tutti gli appassionati delle due ruote potranno vivere emozioni speciali con una sfida tra big. Valentino Rossi sfiderà Marc Marquez e non solo: diversi campioni delle due ruote saranno protagonisti di una sfida virtuale, come accaduto con i piloti della F1 e con i ciclisti.

“Alcuni dei più grandi nomi di questo sport – da Valentino Rossi e Maverick Viñales (Yamaha), a Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), Alex Rins (Suzuki) Ecstar) e il campione in carica Marc Marquez (Honda) – torneranno in azione giocando on line al videogioco ufficiale MotoGP, sviluppato da Milestone. La sfida avverrà al Mugello, con 6 giri di gara, preceduta da 5 minuti di qualifica per definire la griglia. L’intero evento, comprese le qualifiche, sarà trasmesso alle 15 (GMT +2) di domenica 29 marzo su motogp.com, esport.motogp.com, alcune emittenti tv selezionate, nonché sulle piattaforme social tra cui YouTube, Twitter, Instagram e Facebook per il divertimento e l’intrattenimento dei tifosi, chiamati anche a esprimersi con quiz, sfide e creatività“, questo il comunicato ufficiale della MotoGp.