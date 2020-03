Il calendario 2020 di MotoGp subisce un’altra modifica a causa dell’emergenza Coronavirus, che sta mettendo in ginocchio l’intero pianeta. Il Gran Premio di Spagna è stato rinviato a data da destinarsi, come rivelato dal un comunicato pubblicato oggi dalla MotoGp.

Inizialmente previsto per il week-end dall’1 al 3 maggio, la gara verrà ricollocata in seguito: ‘a causa dell’attuale epidemia di coronavirus, l’evento al Circuito de Jerez-Angel Nieto è stato rinviato. La FIM, l’IRTA e la Dorna Sports si rammaricano di annunciare il rinvio del Red Bull Gran Premio de España, che si sarebbe tenuto al Circuito de Jerez-Angel Nieto dal 1 al 3 maggio. L’attuale epidemia di Coronavirus ha obbligato la riprogrammazione dell’evento. Poiché la situazione rimane in uno stato di costante evoluzione, una nuova data per il GP di Spagna non può essere confermata fino a quando non diventerà più chiaro quando sarà possibile organizzare l’evento. Un calendario rivisto verrà pubblicato non appena disponibile‘.

