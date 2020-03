Con un video emozionale ed avvincente, lanciato sui propri canali social, Pramac Racing ha presentato ufficialmente le nuove livree Ducati Desmosedici GP20, disegnate dal Centro Stile Lamborghini.

Si è aperta così la nuova avventura 2020 del Team, che per la diciannovesima stagione consecutiva si presenta ai blocchi di partenza della classe regina di MotoGP. Le Ducati Desmosedici di Jack Miller e Pecco Bagnaia in questa stagione saranno entrambe nella versione Factory 2020, questo a conferma della volontà di crescere ogni anno e mantenere un livello di competitività che la categoria MotoGP sempre più richiede. I due piloti sono desiderosi di iniziare questa nuova stagione, con la convinzione di poter ottenere risultati ancora più importanti rispetto a quelli dell’anno scorso; Jack partendo dai cinque podi ottenuti nel 2019 e Pecco da una prima stagione di apprendistato, culminato con il quarto posto in Australia.

Le parole dei protagonisti:

Paolo Campinoti, CEO Pramac: “anche in questa stagione 2020 cercheremo di confermarci su livelli molto importanti, partendo dai 5 podi ottenuti da Jack Miller nella scorsa stagione e dal fatto che anche Pecco Bagnaia avrà a disposizione una Ducati ufficiale. Questa nuova avventura partirà dalla stessa soddisfazione ed orgoglio del 2019 per la collaborazione sempre più forte con Lamborghini, che ci ha disegnato delle livree avvincenti, oltre alle tute dei piloti ed all’abbigliamento del Team. Siamo così veramente soddisfatti di essere ambasciatori nel mondo di due brand così importanti del ‘Made in Italy’, quali Ducati e Lamborghini”.

Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo Ducati Corse: “quest’anno abbiamo fatto uno sforzo eccezionale insieme al Pramac Racing Team per mettere a disposizione di Miller e Bagnaia delle Desmosedici GP20 identiche a quelle usate dai due piloti ufficiali del Ducati Team. Per Ducati Corse è la prima volta, ma siamo convinti di aver preso la decisione giusta per mettere Jack e Pecco nelle migliori condizioni e poter dimostrare in pista il loro grande talento per regalare, sia alla squadra che a tutti i tifosi Ducati, delle grandi soddisfazioni nel campionato MotoGP che speriamo possa iniziare presto”.

Francesco Guidotti, Team Manager: “la stagione 2019 si è conclusa in modo molto positivo e, dopo i Test del 2020, abbiamo la consapevolezza di poter fare un buon lavoro ed essere competitivi in un campionato, che ha tutte le carte in regola per essere uno tra i più avvincenti degli ultimi anni. Nonostante tutto quello che sta accadendo, il nostro obiettivo rimane quello di lavorare al massimo delle nostre potenzialità, per poter garantire ai nostri piloti una moto, che possa far esprimere le loro potenzialità”.

