Un ritiro durato lo spazio di qualche mese, prima che la Yamaha annunciasse il suo ritorno come test driver. Jorge Lorenzo addirittura tornerà in pista nel Gran Premio di Barcellona, se dovesse essere confermato, tramite una wild card ufficializzata qualche settimana fa.

Un annuncio che ha fatto storcere il naso a Pol Espargaro, intervenuto al podcast in lingua spagnola della MotoGP ‘Cambia el Mapa’: “ritengo che Lorenzo sia stato messo un po’ alle strette dalla Honda e la decisione di ritirarsi sia stata un errore, perché né lui era pronto al ritiro ed in più è un pilota ancora ambito dalle case. Per me la carta del ritiro è stata una scusa per interrompere il rapporto con la Honda, prendersi un anno sabbatico e tornare con Yamaha“.

