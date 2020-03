Tutto fermo in questo momento, il Coronavirus non permette l’inizio del Mondiale di MotoGp, che dunque dovrà attendere per veder scendere in pista i piloti.

Maverick Viñales sta recuperando da un piccolo infortunio occorsogli in allenamento, niente di grave per il rider della Yamaha che è intervenuto ai microfoni di Radio Marca: “sto a casa, tranquillo, gioco alla Play e rispetto le regole. Sto meglio, mi manca poco per completare la riabilitazione, sto cominciando ad allenarmi e voglio essere pronto per quando si ricomincerà a gareggiare. Se il 2020 potrà essere l’anno della Yamaha? È presto per dirlo, abbiamo fatto solo alcuni test, bisognerà vedere come andremo in gara, ma sicuramente abbiamo fatto un buon lavoro in inverno e stiamo vivendo un ottimo momento. La wild card di Lorenzo? È difficile esprimere un’opinione senza essere nei suoi panni, ma io penso che Jorge possa andare ancora abbastanza veloce“.

