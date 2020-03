MotoGp ferma in Qatar per il pericolo Coronavirus, la scenda dunque se la prende tutta Jorge Lorenzo che, nella giornata di ieri, ha annunciato il suo ritorno in pista.

Il maiorchino sfrutterà una wild card concessa alla Yamaha per partecipare al Gran Premio della Catalogna, montando nuovamente in sella alla M1 in una gara ufficiale dopo le esperienze con Ducati e Honda. Sull’argomento si è soffermato ieri Ezpeleta, presente a Losail per le gare di Moto2 e Moto3: “il ritorno di Lorenzo è una cosa buona, una bella notizia. Spero che vada bene. L’anno scorso gli ho detto arrivederci, ma sono contento di dargli il benvenuto nuovamente. Jorge deve cominciare a pensare se potrà recuperare e tornare ad essere quello che conosciamo o no, sia per lui che per il campionato. Non mi piace vedere un pilota come lui finire in 19ª posizione”.

