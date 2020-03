Il Gran Premio del Qatar, cancellato dalla Dorna per l’emergenza Coronavirus, potrebbe essere recuperato su un altro circuito.

E’ quanto ha riferito Carmelo Ezepeleta, intervenuto a Radio Catalunya nelle ultime ore: “stiamo considerando la possibilità che la gara della MotoGP del Gran Premio del Qatar, che non si è disputata a Losail, possa svolgersi altrove. Ma non è facile. In questo momento non abbiamo nulla di chiaro. Lavoriamo ogni giorno e cambiamo le date in cui gli organizzatori ci dicono che non possono ospitare le gare. E’ stato in Thailandia, con il Qatar ed ora con Austin. Al momento, l’Argentina rimane confermata, ma dobbiamo essere sicuri che se ci mettiamo in viaggio, la gara si farà. In caso di dubbio, preferiamo posticipare e farlo alla fine dell’anno“.

Valuta questo articolo