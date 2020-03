La nuova stagione del Motomondiale reca con sè una novità importante che riguarda la conferenza stampa del giovedì, pronta a cambiare totalmente format.

A partire dal week-end del Qatar, dove scenderanno in pista solo Moto2 e Moto3, i piloti non siederanno più dietro un lungo tavolo, bensì si accomoderanno su sgabelli piazzati a pochi passi dalla platea. Una situazione molto più tranquilla e informale rispetto al passato, utile a mettere maggiormente a proprio agio i piloti. A dare il via alla conferenza sarà un video riepilogativo della gara precedente, elemento da cui partire per poi analizzare altri argomenti. Un format che i piloti della MotoGp non testeranno in Qatar come noto, dopo il rinvio deciso dalla Dorna per il pericolo Coronavirus.

