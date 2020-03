Il Mondiale 2020 di MotoGp è fermo a causa del Coronavirus, la Dorna però ha deciso di non rimanere con le mani in mano, regalando agli appassionati un Gran Premio virtuale riservato ai piloti ufficiali.

L’appuntamento è per domenica alle ore 15, quando sul circuito del Mugello i big del Motomondiale si sfideranno per portare a casa la vittoria. Cinque minuti di qualifica e 6 giri di pista per decretare il vincitore, questo il format con cui si svolgerà l’evento che in Italia verrà trasmesso in diretta da Sky Sport MotoGp. La line-up è di quelle prestigioso, con i fratelli Marquez sulle Honda ufficiali e Maverick Viñales sulla Yamaha. Brutta sorpresa per i fan di Valentino Rossi, dal momento che il Dottore non parteciperà alla gara. Sarà dunque Pecco Bagnaia l’unico italiano in pista, che guiderà ovviamente la Ducati.

