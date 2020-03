MotoGp, arriva l’annuncio ufficiale dopo le tante indiscrezioni: Jorge Lorenzo sarà al via del GP di Catalogna. Il pilota spagnolo lo ha annunciato attraverso il suo canale Twitter, con un video nel quale annuncia appunto ai suoi fans la propria decisione di prendere parte alla gara in terra spagnola. Dunque Lorenzo con la Yamaha M1 tornerà in gara al Montmelò, non sarà solo un tester come ci si poteva aspettare dopo il divorzio dalla Honda tanto discusso. Ecco dunque il video di Lorenzo, pubblicato su Twitter dal pilota stesso.

Leggi anche >> MotoGp – Non solo test per Lorenzo in Yamaha, lo spagnolo correrà anche due Gran Premi

Valuta questo articolo