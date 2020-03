L’inizio della stagione di MotoGp è stato posticipato a causa dell’emergenza Coronavirus e i piloti sono costretti ad allenarsi in vista dell’esordio, rimandato di volta in volta. Durante una sessione di allenamento in Motocross, Maverick Vinales ha riportato un infortunio senza però gravi conseguenze fisiche. Il comunicato rilasciato dalla Yamaha spiega: “Maverick quest’oggi ha subito un infortunio durante una sessione di allenamento in motocross. Il pilota è stato sottoposto a un controllo medico, ma sta bene, non c’è nessuna frattura. Trascorrerà la nottata in ospedale per precauzione. Non vediamo l’ora di rivederlo presto in posta“.

