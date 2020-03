Lo stop forzato della MotoGp e il caso doping che lo ha coinvolto hanno fatto aumentare a dismisura la voglia di Andrea Iannone di tornare in sella alla sua Aprilia, addirittura preferendola ad una notte di sesso.

Il pilota dell’Aprilia si è lasciato andare a questa curiosa dichiarazione sui propri canali social, rispondendo a tre domande dei propri followers: “cosa preferisco tra un giro in moto e il sesso? Dipende se si tratta della mia Aprilia RS GP, lei vince su tutto“. Non è mancata poi una frecciatina a Giulia De Lellis, con cui Iannone sembra aver rotto definitivamente: “per una relazione stabile e matura serve innanzitutto la forza di passare sugli errori parlandone, utilizzando i problemi come scusa per costruire, non come pretesti per distruggere. Naturalmente alla base devono esserci amore, rispetto, sincerità e complicità“.

