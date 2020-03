Il mondo dello sport è stato fermato dall’emergenza sanitaria mondiale dettata dal Coronavirus. Anche la MotoGp è rimasta ferma ai box in attesa di tempi migliori, ma quando il virus sarà debellato ci sarà modo di godersi ogni attimo con più gusto. Il Ceo della Dorna Ezpeleta in questo scenario ha scritto un sentito messaggio agli appassionati di MotoGp, dal quale traspare la grande voglia di tornare a respirare l’aria di gara:

“Siamo sicuri che torneremo alla nostra vita quotidiana e ne usciremo ancora più forti di prima. Oggi avremmo dovuto inaugurare il weekend del GP di Thailandia, sarebbe stato il secondo fine settimana di gara della stagione. Tutto il paddock e la famiglia del MotoGP pensavano che potessimo fare ciò che più amiamo: competere. Ci sarebbe piaciuto tanto guardare i piloti di tutte le categorie battersi in pista . Dopo i cambiamenti che abbiamo già annunciato, ora dobbiamo tenerci aggiornati su ogni dettaglio relativo all’evoluzione di questa pandemia e alle politiche governative con l’obiettivo di mantenere il massimo numero di eventi. Questo è il nostro obiettivo e il nostro principale obiettivo a partire da oggi”.

Ezpeleta prosegue nel suo discorso pubblicato sul sito ufficiale della MotoGp: “Nonostante le sfide che dobbiamo affrontare, siamo felici e orgogliosi di sapere che lo sport in sé è più bello che mai – come hanno dimostrato i test precampionato del MotoGP, dove i tempi sono stati i più bassi di sempre. In Qatar, ne abbiamo già intravisto uno scorcio grazie a due magnifiche gare in Moto2 e Moto3 – e questo è servito solo a stuzzicare il nostro appetito per qualcosa di più. La situazione è identica anche per Superbike, Coppa del Mondo FIM Enel MotoE, Campionato del Mondo Junior Fim Moto3, faremo tutto il possibile per poterli svolgere al meglio”.

