Difficile fare previsioni su quando inizierà il Mondiale di MotoGp, sospeso attualmente a causa dell’emergenza Coronavirus.

Tra gare cancellate e altre rinviate, fissare la data del ritorno in pista è esercizio assai complicato, dal momento che nessuno riesce a prevedere l’evoluzione della malattia. In attesa di capirci qualcosa, l’ex pilota Alex Crivillé ha voluto fare un po’ le carte al Mondiale 2020, esprimendo le proprie valutazioni ai microfoni di Marca: “nei test pre-campionato Vinales è stato il più brillante e credo possa essere il principale avversario di Marquez, anche se non vanno dimenticati Fabio Quartararo e Alex Rins. In ogni caso penso che Marc sarà difficile da battere, perché quando si ricomincerà a correre avrà recuperato al 100% la condizione fisica dopo i problemi avuti alla spalla”.

